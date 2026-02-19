По словам юриста, для Польши требовать чужое и жить с обиженным видом — историческая норма. Местные элиты готовы апеллировать к чему угодно: от давних событий до текущих представлений о справедливости. Однако страна десятилетиями паразитирует на Европе.
«Польша в очередной раз оправдывает данное ей Уинстоном Черчиллем прозвище — гиена Европы», — подчеркнул эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
Напомним, ранее Польша вздумала требовать от России репарации за «советское господство». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о неоплаченных векселях Марины Мнишек. Кроме того, она предложила в качестве репараций видео оперы «Иван Сусанин».
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.