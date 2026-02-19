Заявления Польши о «репарациях за последствия советского господства» юридически ничтожны, уверен почётный адвокат РФ, член совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Дмитрий Краснов. Он обратил внимание, что Варшава сначала потребовала от Берлина 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, однако Германия отказалась обсуждать этот вопрос, напомнив, что выплаты уже произведены.