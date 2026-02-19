Ричмонд
Адвокат ответил на требование Польши по репарациям хлёсткой цитатой Черчилля

Заявления Польши о «репарациях за последствия советского господства» юридически ничтожны, уверен почётный адвокат РФ, член совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Дмитрий Краснов. Он обратил внимание, что Варшава сначала потребовала от Берлина 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, однако Германия отказалась обсуждать этот вопрос, напомнив, что выплаты уже произведены.

По словам юриста, для Польши требовать чужое и жить с обиженным видом — историческая норма. Местные элиты готовы апеллировать к чему угодно: от давних событий до текущих представлений о справедливости. Однако страна десятилетиями паразитирует на Европе.

«Польша в очередной раз оправдывает данное ей Уинстоном Черчиллем прозвище — гиена Европы», — подчеркнул эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Напомним, ранее Польша вздумала требовать от России репарации за «советское господство». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о неоплаченных векселях Марины Мнишек. Кроме того, она предложила в качестве репараций видео оперы «Иван Сусанин».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

