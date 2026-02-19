Ричмонд
Трамп собирает 20 стран на Совет мира и обещает миллиарды Газе

19 февраля в Вашингтоне пройдет первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

19 февраля в Вашингтоне пройдет первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом ранее сообщал сам американский лидер. По его словам, на встрече будет объявлено о выделении 5 млрд долларов на гуманитарные нужды и восстановление сектора Газа, а также о направлении туда военных контингентов.

Устав новой организации был подписан месяц назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе. К Совету присоединились Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция и Узбекистан, а также частично признанная республика Косово. Позже список пополнили Албания, Беларусь, Вьетнам, Египет, Камбоджа, Кувейт, Сальвадор и Израиль.

Свое участие в саммите подтвердили лидеры Индонезии, Аргентины, Венгрии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Армении и Албании, а также представители Вьетнама, Египта, Турции, Израиля и Марокко. Болгария также направит делегацию. Южная Корея, Еврокомиссия, Италия, Кипр, Греция и Румыния примут участие в статусе наблюдателей.

Ряд европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Украина — отказались вступать в новую структуру. В январе Трамп сообщил об отзыве приглашения Канады. Ватикан также заявил о нежелании присоединяться.

Китай, Индия, Сингапур, Хорватия и Россия пока решения не приняли. В Кремле сообщили, что вопрос изучается в МИД, при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие в первом заседании не планируется.

Основной темой встречи станет восстановление сектора Газа, разрушенного в ходе войны между Израилем и движением ХАМАС после событий 7 октября 2023 года. По оценке ООН, на восстановление потребуется до 70−80 млрд долларов.

Трамп ранее заявлял о намерении установить контроль над сектором для разминирования и масштабной реконструкции, называя Газу потенциальной «Ближневосточной Ривьерой». Его зять Джаред Кушнер представил в Давосе проект четырех новых городских кластеров с жилыми кварталами, образовательными и медицинскими центрами, а также прибрежной застройкой.

Кроме финансовой помощи, на заседании планируется объявить о направлении в регион «тысяч военнослужащих» в состав международных сил стабилизации и местной полиции для поддержания безопасности.

