Стало известно, что Ватикан отказался участвовать в Совете мира Трампа, куда входит Беларусь, пишет ТАСС.
По словам госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, Ватикан не будет участвовать в работе Совета мира из-за специфики организации.
— Ватикан не будет участвовать в Совете мира по Газе в силу его специфики, которая явно отличается от специфики других государств, — прокомментировал кардинал.
Также Паролин указал на существование некоторых критических вопросов, которые требуют объяснения.
В январе Папа Римский Лев XIV получил приглашение в Совет мира. И, напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Позднее белорусский лидер отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Не так давно еще глава Беларуси заявил о сроках личного участия в Совете мира. Здесь Александр Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира. И также Лукашенко опроверг запрет ехать лично на Совет мира в США, полученный от Путина. Кроме того, белорусский президент опроверг, что не поехал на Совет мира в США из соображений безопасности: «Вот, там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная". При этом Александр Лукашенко назвал тему, которую обсудит с Дональдом Трампом.