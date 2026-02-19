Что будет после встречи в Женеве по Украине: оценки и ожидания

Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин считает, что основной итог переговоров — достижение договоренностей об их продолжении. В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что стороны так и не пришли к пониманию, как решить задачи, связанные с территориями и предоставлением гарантий безопасности. Он подчеркнул, что стремление сторон не афишировать детали диалога с одной стороны может казаться позитивным, но с другой — демонстрирует, что пока их взгляды не нашли соприкосновения.