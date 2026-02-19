Что будет после встречи в Женеве по Украине: оценки и ожидания

Как итоги встречи оценили представители сторон
Переговоры в Женеве длились в течение двух дней — 17 и 18 февраля. Во вторник делегации общались в течение шести часов. Во второй день диалог продолжался только два часа. Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский оценил переговоры как «тяжелые, но деловые».
Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос об итогах третьего раунда ответил, что оценки преждевременны. Он уточнил, что представители российской команды информируют главу государства о ходе переговоров.
По итогам встречи дал комментарий украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что стороны не пришли к согласию по вопросам территорий и контроля над Запорожской АЭС, но добавил, что была «почти» достигнута договоренность об участии США в мониторинге соблюдения режима прекращения огня. Он отметил, что реализация этого пункта мирного плана возможна при условии «политической воли», пишут «Ведомости».
Руководитель украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, рассказал, что стороны достигли прогресса на переговорах, но не раскрыл, в каких именно вопросах.
Представитель президента США Стивен Уиткофф также отметил прогресс в диалоге между Россией и Украиной.
«Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над сделкой», — написал он в соцсети X, подводя итоги трехсторонней встречи в Женеве.
Стороны также условились о проведении следующей встречи. Об этом заявил Владимир Мединский. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. Дата четвертого раунда и место его проведения пока не объявлялись.
Что рассказывают о переговорах СМИ
Газета New York Times от анонимных источников узнала, что одним из вопросов, которые поднимались на женевских переговорах, было образование демилитаризованной зоны на востоке Украины, пишет «КоммерсантЪ». По версии издания, в ходе встречи также обсуждали формирование зоны свободной торговли, которую предполагается устроить в демилитаризованной зоне, и создание администрации, которая будет ей управлять. Не исключено, что руководство будет осуществляться совместно — представителями Москвы и Киева.
Источник издания раскрыл, что стороны не пришли к согласию по вопросам вывода войск с линии фронта, управления демилитаризованной зоны. New York Times также рассказала, что Киев по-прежнему выражает заинтересованность в размещении миротворцев, состав которых будет включать военнослужащих из разных стран.
Мнения экспертов и политиков
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин считает, что основной итог переговоров — достижение договоренностей об их продолжении. В беседе с «Ведомостями» эксперт отметил, что стороны так и не пришли к пониманию, как решить задачи, связанные с территориями и предоставлением гарантий безопасности. Он подчеркнул, что стремление сторон не афишировать детали диалога с одной стороны может казаться позитивным, но с другой — демонстрирует, что пока их взгляды не нашли соприкосновения.
Кошкин уточнил, что для Москвы и Киева заинтересованность Вашингтона в разрешении украинского кризиса — хороший знак. По мнению эксперта, американский президент Дональд Трамп продолжит участвовать в переговорах, потому что намерен укрепить свой статус «миротворца». Он добавил, что в Белом доме отсутствует понимание о конечной точке диалога. Кошкин уточнил, что изменить ситуацию сможет коррекция позиции европейцев, если они поймут, что не способны нанести стратегическое поражение Кремлю.
«Я бы сказал, что стакан наполовину полон. Переговорный процесс идет. И сейчас главная задача — его сохранить», — резюмировал эксперт.
Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Ведомостями» отметил, что и Россия, и Украина, и США демонстрируют заинтересованность в продолжении общения. Эксперт считает, что прийти к согласию по каким-либо важным вопросам не удается из-за того, что украинская сторона старается добиться для себя более выгодных условий у Белого дома.
Политолог обратил внимание, что Трамп в настоящее время не скрывает своего недовольства Украиной и способен оказывать давление на Владимира Зеленского, например, с помощью развития коррупционных скандалов. Дудаков допустил, что Вашингтон может также применять политику давления к Кремлю.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев, комментируя переговоры в Женеве для NEWS.ru, отметил, что на этот раз встреча прошла почти без утечек информации в СМИ. Эксперт обратил внимание, что все же на результат общения Киева с Москвой и Вашингтоном пытались оказать давление европейцы. Он напомнил, что к площадке переговоров — отелю InterContinental приехала группа дипломатов из Великобритании, которую возглавлял советник премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Делегацию из Лондона никто не приглашал на встречу, но ее присутствие могло влиять на позицию украинцев.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что Киев продолжает согласовывать свои решения с Лондоном, поэтому переговоры являются «ритуальными».
«Мы все прекрасно знаем, что Украина находится под внешним управлением Великобритании. Задача, которую ставят европейские политики, — продолжение конфликта: чтобы украинцы продолжали гибнуть, а Россия тратила ресурсы на ведение боевых действий», — уточнил парламентарий. Он добавил, что Украина намеренно ставит нереализуемые условия, например формирования серой зоны на территории Донбасса, чтобы сорвать переговоры.