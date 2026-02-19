Эксперты оценили вероятность удара по Ирану в Рамадан

Эксперт в своем телеграм-канале напоминает, что Ближний Восток знал примеры войн, которые начались в Рамадан. В их числе война Судного дня 1973 года, когда Египет напал на Израиль в еврейский праздник Йом Кипур. Но тогда израильтяне были застигнуты врасплох — они не ожидали, что боевые действия могут начаться в важный для мусульман месяц.