Эксперты оценили вероятность удара по Ирану в Рамадан

Аналитики сходятся во мнении, что война против Ирана не начнется в ближайший месяц — 18 февраля наступил священный для мусульман Рамадан, который продлится до 19 марта.
Начало боевых действий в Рамадан маловероятно. Впрочем, маловероятно не означает, что это невозможно.
Эксперт в своем телеграм-канале напоминает, что Ближний Восток знал примеры войн, которые начались в Рамадан. В их числе война Судного дня 1973 года, когда Египет напал на Израиль в еврейский праздник Йом Кипур. Но тогда израильтяне были застигнуты врасплох — они не ожидали, что боевые действия могут начаться в важный для мусульман месяц.
Каргин отмечает, что вероятность достижения договоренностей между США, Израилем и Ираном крайне мала, но вооруженное противостояние, вряд ли начнется прямо сейчас. При этом нельзя забывать, что Трамп зачастую действует вопреки логике, а значит, удар может быть нанесен, когда его больше не ждут.
Востоковед Турал Керимов считает, что новая война против Ирана с высокой вероятностью станет региональной, но начнется она не в ближайшее время.
Развязывать региональную войну в сердце исламского мира на Рамадан, и не стать его главным врагом — невозможно.
Во время праздника Новруз, который начнется как раз после Рамадана, могут быть организованы митинги и протесты, «которые с помощью агентов-провокаторов и диверсантов-террористов быстро перерастут в масштабные столкновения, погромы и убийства». Такой сценарий, по мнению Керимова, представляется вполне вероятным.
Ранее телекомпания CBS News со ссылкой на источники сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.