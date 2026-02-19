Бывшие главы MI6 и Генштаба Британии обвинили Стармера в «опустошении» ВС

Отставные военачальники настаивают на срочном увеличении оборонных расходов до 3% ВВП в ближайшие годы, а в перспективе — до 5%. Это превышает текущие обязательства правительства (2,5% к 2027 году). Лорд Уэст в комментарии The Telegraph подчеркнул, что дискуссии о внутренней политике и довыборах затмевают реальную угрозу: «Тот факт, что могут состояться довыборы, по-видимому, важнее того, что у нас может быть мировая война и мы все умрем».