Макрон заявил об ошибках в связи с «чрезмерной самоуверенностью»

Макрон ответил, что получил уверенность от поддерживающего его окружения. Вместе с тем он добавил: «Каждый раз, когда я был чрезмерно уверен, я делал ошибки, большие ошибки». «Можно поделиться анекдотом: когда ты выступаешь и считаешь, что можешь сказать все, иногда это неправильно понимают, и ты очень расстраиваешься после этого. Это и есть чрезмерная уверенность, потому что ты меньше думаешь о том, как твое сообщение будет воспринято другими. Иногда ты делаешь что-то, будучи на 100% уверенным, что тебя поймут, но это не всегда так», — рассказал Макрон.