В Татарстане избрали 11 новых мировых судей

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Алиса Каримова (судебный участок № 2 по Арскому району), Лилия Асфандиярова (судебный участок № 3 по Бугульминскому району), Рамиль Шарипов (судебный участок № 2 по Высокогорскому району), Айзиля Низамова (судебный участок № 4 по Зеленодольскому району), Алмаз Ягфаров (судебный участок № 2 Набережных Челнов), Рустам Гимаев (судебный участок № 16 Набережных Челнов), Марат Минхаеров (судебный участок № 3 по Нижнекамскому району), Резеда Мухамедьярова (судебный участок № 5 по Ново-Савиновскому району Казани) и Айгуль Шаймарданова (судебный участок № 2 по Сабинскому району).