Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине

«Следующая встреча также будет в Швейцарии. Это та информация, которой я располагаю на сегодня», — сказал Зеленский.
«Планируют возвращаться [в Женеву]», — сообщил собеседник агентства.
Трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США прошли
Источник РБК в переговорной группе сообщал, что незадолго до отъезда российской делегации в аэропорт прошли закрытые двухчасовые переговоры с участием Мединского. В разговоре с «РИА Новости» помощник президента уточнил, что говорил с украинской стороной.
18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения новой встречи. Оценку переговорам в Женеве Кремль давать не стал. По словам Пескова, говорить об этом пока рано.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что в ходе встречи представителей России, Украины и США в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Москва и Киев, продолжила она, договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением.
Материал дополняется.