Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта состоятся в Швейцарии. Об этом в интервью проекту Piers Morgan Uncensored заявил президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости», уточнив, что речь идет о Женеве.

Источник: Reuters

«Следующая встреча также будет в Швейцарии. Это та информация, которой я располагаю на сегодня», — сказал Зеленский.

«Планируют возвращаться [в Женеву]», — сообщил собеседник агентства.

Трехсторонние переговоры по урегулированию между Россией, Украиной и США прошли 17—18 февраля в Женеве. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новый раунд в ближайшее время.

Источник РБК в переговорной группе сообщал, что незадолго до отъезда российской делегации в аэропорт прошли закрытые двухчасовые переговоры с участием Мединского. В разговоре с «РИА Новости» помощник президента уточнил, что говорил с украинской стороной.

18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участники трехсторонних переговоров по Украине еще не договорились о месте проведения новой встречи. Оценку переговорам в Женеве Кремль давать не стал. По словам Пескова, говорить об этом пока рано.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сообщила, что в ходе встречи представителей России, Украины и США в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Москва и Киев, продолжила она, договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением.

Материал дополняется.

