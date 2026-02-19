Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году

Один из собеседников агентства назвал прошедшие в Женеве переговоры «театрализованным представлением». Другие источники выразили сомнения в намерениях России.
«Если русские получат эти уступки [по выводу ВСУ из Донбасса], я думаю, это, возможно, станет началом реальных переговоров», — предположил еще один собеседник Reuters. Он выразил мнение, что европейская сторона имеет «очень ограниченный» опыт переговоров с Москвой, комментируя призывы Киева подключиться к переговорам.
В Женеве
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее сказала, что в ходе встречи в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Она добавила, что Россия и Украина договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением. Представитель Кремля Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что давать оценку результатам переговоров пока рано.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США предлагают Киеву закончить военный конфликт с Россией до начала лета 2026 года. Политик объяснил это приоритетами Вашингтона: необходимостью сконцентрироваться на внутренней политике в преддверии выборов в конгресс в ноябре.
Reuters в начале февраля со ссылкой на источники писал, что делегации США и Украины обсудили возможность прекращения боевых действий в марте 2026 года. Позиция Киева, по данным собеседника агентства, сводится к тому, что без гарантий безопасности со стороны Штатов и Европы ничего согласовать нельзя.
Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.