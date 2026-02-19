Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году

Reuters в начале февраля со ссылкой на источники писал, что делегации США и Украины обсудили возможность прекращения боевых действий в марте 2026 года. Позиция Киева, по данным собеседника агентства, сводится к тому, что без гарантий безопасности со стороны Штатов и Европы ничего согласовать нельзя.