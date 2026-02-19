Ашимбаев раскритиковал все партии Казахстана, кроме одной

Реформа из-за слабых партий.
По его словам, другие партии имеют низкую поддержку среди населения, неактивны во многих регионах, а у некоторых вообще минимальная работа. Это мешает выражать интересы граждан и доводить их до парламента и правительства.
«Для того чтобы нам дальше развиваться, должны быть институты, которые артикулируют мнение людей, выражают мнение наших граждан, доводят это мнение до парламента, до правительства», — пояснил он.
Усиление партийной борьбы.
Ашимбаев объяснил, что в проекте новой Конституции Курултай (однопалатный парламент) будет формироваться по партийным спискам. Партии станут институтом, который артикулирует мнение 20 млн казахстанцев, включая разные социальные группы.
«Это делается для того, чтобы мы укрепили роль политических партий в нашей стране. Не секрет, что сегодня партийная система нашей страны, она еще не развита в достаточной мере», — подчеркнул депутат.
В маслихаты граждане смогут баллотироваться как самовыдвиженцы или от партий по одномандатным округам. Спикер подчеркнул, что такие изменения — не казахстанское ноу-хау, а мировой опыт.
Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.