В Германии заявили об осведомленности ЦРУ о планах взорвать «Северный поток»

Центральное разведывательное управление США было осведомлено о планах террористов взорвать газопровод «Северный поток» на ранней стадии подготовки. Об этом 19 февраля свидетельствует расследование немецкого журнала Der Spiegel.

Источник: Zuma/TASS

«Согласно докладу, агенты США явились перед планировщиками атаки на “Северный поток” весной 2022 года, по крайней мере, как сочувствующие слушатели. Техническими деталями диверсии обменивались, сообщают инсайдеры», — говорится в материале.

Представитель ЦРУ назвал эти данные полностью и абсолютно ложными, однако не уточнил, что именно не соответствует действительности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 января призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков», определив также ответственность, которую они должны будут понести.

Суд в ФРГ 10 декабря 2025 года постановил, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были «с высокой долей вероятности» подорваны по заказу иностранного государства. По мере чтения постановления становится ясно, что суд имел в виду Украину.

Газета Die Zeit еще 27 августа сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы. Также правоохранители выявили связи части экипажа использованной для атаки яхты с украинскими спецслужбами или военными.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше