«Согласно докладу, агенты США явились перед планировщиками атаки на “Северный поток” весной 2022 года, по крайней мере, как сочувствующие слушатели. Техническими деталями диверсии обменивались, сообщают инсайдеры», — говорится в материале.
Представитель ЦРУ назвал эти данные полностью и абсолютно ложными, однако не уточнил, что именно не соответствует действительности.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 января призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков», определив также ответственность, которую они должны будут понести.
Суд в ФРГ 10 декабря 2025 года постановил, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были «с высокой долей вероятности» подорваны по заказу иностранного государства. По мере чтения постановления становится ясно, что суд имел в виду Украину.
Газета Die Zeit еще 27 августа сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы. Также правоохранители выявили связи части экипажа использованной для атаки яхты с украинскими спецслужбами или военными.