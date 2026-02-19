Мэр Екатеринбурга пообещал построить в течение 5 лет новую ветку метрополитена

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в очередной раз заявил о планах по строительству новой ветки метрополитена. Их он озвучил в ходе форума «Единой России», который проходит в столице Урала.
— Технологии сегодня позволяют строить быстро, естественно, при наличии финансирования. В течение 5 лет, я думаю, какие-то результаты можно будет увидеть. У нас в планах не одна станция. Это, безусловно, полноценная ветка метрополитена, — подчеркнул Алексей Орлов.
Он добавил, что работа в этом направлении активно идет.
— Это уже не какие-то наши мечты, это уже конкретные шаги для того, чтобы этот проект получил свою практическую реализацию, — заявил градоначальник.
Напомним, ранее Алексей Орлов заявлял, что вторая ветка екатеринбургской подземке пойдет в Академический район Екатеринбурга.