В мэрии принимают вопросы для «прямой линии» с Еленой Дятловой

Эфир намечен на 20 февраля.

Источник: Freepik

В Калининграде пройдет «прямая линия» с главой городской администрации Еленой Дятловой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вопросы для сити-менеджера можно оставлять уже сейчас здесь.

Сама трансляция запланирована на 20 февраля в 12:00.