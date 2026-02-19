В мэрии принимают вопросы для «прямой линии» с Еленой Дятловой

В Калининграде пройдет «прямая линия» с главой городской администрации Еленой Дятловой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Вопросы для сити-менеджера можно оставлять уже сейчас здесь.
Сама трансляция запланирована на 20 февраля в 12:00.
Эфир намечен на 20 февраля.
В Калининграде пройдет «прямая линия» с главой городской администрации Еленой Дятловой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Вопросы для сити-менеджера можно оставлять уже сейчас здесь.
Сама трансляция запланирована на 20 февраля в 12:00.