Politico: США не хотят официального участия Украины в саммите НАТО

Белый дом в общении с союзниками по Североатлантическому альянсу настаивает на том, чтобы Украина и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона не участвовали в официальных мероприятиях на саммите альянса, который запланирован 7—8 июля в Анкаре. О давлении США на партнеров по НАТО рассказало издание Politico, передает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседники западного издания из высокопоставленных дипломатических кругов сообщили, что Вашингтон не желает видеть на встречах, заявленных в программе саммита, представителей Украины, а также Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».

Источники Politico уточнили, что Белый дом не против, если Украина и партнеры блока в Индо-Тихоокеанском регионе будут участвовать в мероприятиях саммита неофициального уровня.

Представитель Североатлантического альянса прокомментировал информацию о «нежелательных» гостях саммита. Он заявил, что НАТО сообщит об участии партнеров «в должное время».

Ранее издание Politico сообщало, что США убеждают членов альянса сократить направления внешней активности, в том числе закрыть миссию в Ираке и сократить воинский контингент в Косово.

