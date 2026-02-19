Politico: США не хотят официального участия Украины в саммите НАТО

Собеседники западного издания из высокопоставленных дипломатических кругов сообщили, что Вашингтон не желает видеть на встречах, заявленных в программе саммита, представителей Украины, а также Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».
Источники Politico уточнили, что Белый дом не против, если Украина и партнеры блока в Индо-Тихоокеанском регионе будут участвовать в мероприятиях саммита неофициального уровня.
Представитель Североатлантического альянса прокомментировал информацию о «нежелательных» гостях саммита. Он заявил, что НАТО сообщит об участии партнеров «в должное время».