Politico: США не хотят официального участия Украины в саммите НАТО

Белый дом в общении с союзниками по Североатлантическому альянсу настаивает на том, чтобы Украина и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона не участвовали в официальных мероприятиях на саммите альянса, который запланирован 7—8 июля в Анкаре. О давлении США на партнеров по НАТО рассказало издание Politico, передает «Интерфакс».