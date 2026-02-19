Ричмонд
Лукашенко предложил Зимбабве участвовать в строительстве порта

Глава белорусского государства проводит во Дворце Независимости встречу с председателем зимбабвийского сената.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Белорусский президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Зимбабве принять участие в реализации трехстороннего проекта с Мозамбиком по строительству морского порта, об этом он заявил на встрече в Минске с председателем зимбабвийского сената Мейбл Мемори Чиномоной.

По словам главы государства, Беларуси очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке. В связи с этим он предложил поработать с Зимбабве над строительством порта в Мозамбике.

«Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом для товаров не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России», — сказал Лукашенко.

Предложение о трехсторонней встрече.

В сентябре прошлого года на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава белорусского МИД Максим Рыженков провел встречу с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

В ходе этих переговоров белорусская сторона предложила организовать трехстороннюю встречу глав государств Беларуси, Мозамбика и Зимбабве, чтобы интенсифицировать, в первую очередь, торгово-экономические отношения между этими странами.

