Лукашенко предложил Зимбабве участвовать в строительстве порта

«Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом для товаров не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России», — сказал Лукашенко.