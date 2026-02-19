Лукашенко хочет построить морской порт силами трех стран на другом континенте

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной сказал, что хочет построить морской порт силами трех стран на другом континенте. Подробности приводит БелТА.
— Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве — Мозамбике, — отметил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, если бы удалось осуществить указанную идею вместе с Зимбабве и Мозамбиком, то Зимбабве стала бы хорошим хабом не товаров не только из Беларуси, но и из других стран, к примеру, из России. Он допустил, что можно восстановить железнодорожное сообщение через Мозамбик.
