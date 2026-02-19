Ричмонд
Лукашенко хочет построить морской порт силами трех стран на другом континенте

Лукашенко предложил строительство морского порта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной сказал, что хочет построить морской порт силами трех стран на другом континенте. Подробности приводит БелТА.

— Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве — Мозамбике, — отметил глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, если бы удалось осуществить указанную идею вместе с Зимбабве и Мозамбиком, то Зимбабве стала бы хорошим хабом не товаров не только из Беларуси, но и из других стран, к примеру, из России. Он допустил, что можно восстановить железнодорожное сообщение через Мозамбик.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Тем временем Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.

Кроме того, глава государства высказался об отключении освещения на улицах: «Поздно вечером Минск погрузили во тьму. Я же от вас этого не требовал».

