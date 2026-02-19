На Дону опекунам детей участников СВО будут компенсировать 50% расходов на ЖКХ

Теперь, по его словам, действие льготы распространено на граждан, которые не менее трех лет осуществляют опеку и попечительство за ребенком участника спецоперации, в том случае, если на момент получения льготы они еще не освобождены либо не отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей по опеке.