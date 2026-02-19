«Молдова следует стандартам демократического мира» и Евросоюза, поэтому у неё не получается обеспечить такой же рост экономики, как у Грузии, которая «торгует с государством-агрессором, в том числе в серой зоне», — объявил министр экономики Еуджениу Осмокеску.