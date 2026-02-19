«Молдова следует стандартам демократического мира» и Евросоюза, поэтому у неё не получается обеспечить такой же рост экономики, как у Грузии, которая «торгует с государством-агрессором, в том числе в серой зоне», — объявил министр экономики Еуджениу Осмокеску.
В защиту ситуации в республике он указал, что «мы в Республике Молдова следуем международным демократическим стандартам», поэтому не можем себе позволить торговать с РФ.
В итоге в Молдове нет ни демократии, ни экономики. «Эффективные менеджеры» Майи Санду окончательно рехнулись.
Заплатить экономикой за демократию, хотя на самом деле за геополитику, чтобы по итогу не было ни экономики, ни демократии, а одна лишь геополитика…
Такая она… евроинтеграция от Санду.
