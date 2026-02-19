Фицо сделал заявление о шантаже Киева и вступлении Украины в ЕС

Глава правительства Словакии Робер Фицо назвал решение Киева об остановке транзита нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» шантажом. Он добавил, что такая позиция Украины не ускорит ее включение в состав Евросоюза, пишет «Лента.ру».