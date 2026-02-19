Ричмонд
Фицо сделал заявление о шантаже Киева и вступлении Украины в ЕС

Глава правительства Словакии Робер Фицо назвал решение Киева об остановке транзита нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» шантажом. Он добавил, что такая позиция Украины не ускорит ее включение в состав Евросоюза, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью сблизит Украину с ЕС, он глубоко ошибается», — цитирует слова политика в соцсети X «Лента.ру».

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» прекратились 13 февраля по инициативе Украины, через территорию которой транспортируется энергоресурс. Будапешт назвал решение Украины «политическим шантажом», который вызван протестом Венгрии против принятия Украины в ЕС.

В ответ на блокировки транзита нефти, Венгрия и Словакия поставили на паузу поставку дизельного топлива на Украину.

