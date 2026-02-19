Фицо сделал заявление о шантаже Киева и вступлении Украины в ЕС

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» прекратились 13 февраля по инициативе Украины, через территорию которой транспортируется энергоресурс. Будапешт назвал решение Украины «политическим шантажом», который вызван протестом Венгрии против принятия Украины в ЕС.
В ответ на блокировки транзита нефти, Венгрия и Словакия поставили на паузу поставку дизельного топлива на Украину.
