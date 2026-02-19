Ричмонд
Ответственность за летнее оздоровление детей возложат на глав регионов

Соответствующий законопроект одобрен Советом Федерации России.

Источник: Башинформ

Документ устанавливает прямую ответственность глав регионов за проведение оздоровительной кампании. Координировать эти усилия будут межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

«Законопроектом предлагается закрепить обязательное включение в состав таких комиссий представителей органов исполнительной власти субъекта в сфере охраны здоровья. Согласно действующим положениям, межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей создается решением высшего должностного лица субъекта РФ», — отметила сенатор Анастасия Жукова.

По мнению парламентариев, закон повысит статус региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха. А значит, летние лагеря станут безопаснее, и школьники смогут лучше восстановить силы к новому учебному году.

Ранее сообщалось, что в Уфе началась подготовка к кампании детского летнего отдыха.