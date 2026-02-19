СМИ: США стянули на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку с вторжения в Ирак в 2003 году

Издание отмечает, что США ранее переместили в регион несколько эскадрилий истребителей пятого поколения F-35 в дополнение к F-15E Strike Eagles, штурмовикам A-10 Thunderbolt II, истребителям F-16 и самолетам-ретрансляторам бортовой связи E-11, которые уже были на Ближнем Востоке. В регионе также действуют самолеты поддержки, включая самолеты разведки и наблюдения. Самолет радиотехнической разведки RC-135 Rivet Joint, выполнявший полеты с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, перебазировался на греческий остров Крит в Средиземном море, в менее уязвимое место. Еще один RC-135 находится на пути к острову из Флориды.