СМИ: США стянули на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку с вторжения в Ирак в 2003 году

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние дни США значительно усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив туда истребители F-35 и F-22. Самолет F-22 является ведущим американским истребителем класса «воздух-воздух» и часто используется на Ближнем Востоке для руководства ударными самолетами, поясняет специализированный журнал Air&Space Forces.
Также в регион следуют самолеты E-3 Sentry AWACS, выполняющие функции командного пункта, и еще один авианосец, несущий ударные самолеты. Кроме того, в последние недели США развернули на Ближнем Востоке «критически важные» системы противовоздушной обороны.
Пентагон сможет выйти за рамки одноразовых акций, подобных операции «Полуночный молот», которую США осуществили в 2025 году в отношении трех ключевых ядерных объектов Ирана.
По данным Air&Space Forces, самолеты были переброшены на базы в Европе и на Ближнем Востоке, причем некоторые их них были задействованы в операции «Полуночный молот».
Издание отмечает, что США ранее переместили в регион несколько эскадрилий истребителей пятого поколения F-35 в дополнение к F-15E Strike Eagles, штурмовикам A-10 Thunderbolt II, истребителям F-16 и самолетам-ретрансляторам бортовой связи E-11, которые уже были на Ближнем Востоке. В регионе также действуют самолеты поддержки, включая самолеты разведки и наблюдения. Самолет радиотехнической разведки RC-135 Rivet Joint, выполнявший полеты с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, перебазировался на греческий остров Крит в Средиземном море, в менее уязвимое место. Еще один RC-135 находится на пути к острову из Флориды.
Многочисленные морские патрульные самолеты P-8 Poseidon выполняют миссии на Ближнем Востоке, в том числе один из них во вторник патрулировал Ормузский пролив.
Тем не менее WSJ подчеркивает, что, несмотря на готовность вооруженных сил США к боевым действиям, президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение о нанесении ударов.
Согласно другой статье WSJ, он развертывает войска в Ормузском проливе, возрождает «мозаичную оборону» (децентрализованное многоуровневое военное командование, способное противостоять ударам противника), укрепляет свои ядерные объекты в Исфахане и Пикакс-Маунтин недалеко от Натанза и усиливает систему противовоздушной обороны.