СМИ: США стянули на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку с вторжения в Ирак в 2003 году

США отправили на Ближний Восток значительные силы авиации, формируя в регионе крупнейшую воздушную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году, сообщают американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние дни США значительно усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив туда истребители F-35 и F-22. Самолет F-22 является ведущим американским истребителем класса «воздух-воздух» и часто используется на Ближнем Востоке для руководства ударными самолетами, поясняет специализированный журнал Air&Space Forces.

Также в регион следуют самолеты E-3 Sentry AWACS, выполняющие функции командного пункта, и еще один авианосец, несущий ударные самолеты. Кроме того, в последние недели США развернули на Ближнем Востоке «критически важные» системы противовоздушной обороны.

Как заявили WSJ американские источники, такая концентрация сил позволит США вести продолжительную (несколько недель) воздушную кампанию против Ирана.

Пентагон сможет выйти за рамки одноразовых акций, подобных операции «Полуночный молот», которую США осуществили в 2025 году в отношении трех ключевых ядерных объектов Ирана.

По данным Air&Space Forces, самолеты были переброшены на базы в Европе и на Ближнем Востоке, причем некоторые их них были задействованы в операции «Полуночный молот».

Издание отмечает, что США ранее переместили в регион несколько эскадрилий истребителей пятого поколения F-35 в дополнение к F-15E Strike Eagles, штурмовикам A-10 Thunderbolt II, истребителям F-16 и самолетам-ретрансляторам бортовой связи E-11, которые уже были на Ближнем Востоке. В регионе также действуют самолеты поддержки, включая самолеты разведки и наблюдения. Самолет радиотехнической разведки RC-135 Rivet Joint, выполнявший полеты с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, перебазировался на греческий остров Крит в Средиземном море, в менее уязвимое место. Еще один RC-135 находится на пути к острову из Флориды.

Многочисленные морские патрульные самолеты P-8 Poseidon выполняют миссии на Ближнем Востоке, в том числе один из них во вторник патрулировал Ормузский пролив.

Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник в Женеве заявил, что «путь к заключению сделки начался», пока ни о какой сделке, похоже, не может быть и речи, считает Air&Space Forces.

Тем не менее WSJ подчеркивает, что, несмотря на готовность вооруженных сил США к боевым действиям, президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение о нанесении ударов.

Со своей стороны, Тегеран открыто готовится к войне с США на случай провала переговоров.

Согласно другой статье WSJ, он развертывает войска в Ормузском проливе, возрождает «мозаичную оборону» (децентрализованное многоуровневое военное командование, способное противостоять ударам противника), укрепляет свои ядерные объекты в Исфахане и Пикакс-Маунтин недалеко от Натанза и усиливает систему противовоздушной обороны.

