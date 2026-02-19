Политолог раскрыл причины вывода американских войск из Сирии

Происходящее безусловно связано с установлением правительством Ахмеда аш-Шараа практически полного контроля над всей территорией Сирии. В Вашингтоне, по всей видимости, считают, что другие региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Турция вполне способны держать под контролем ситуацию в Сирии, и потому прямое американское военное присутствие в стране более не имеет смысла.
Политолог напоминает, что за американской авиацией по-прежнему сохраняются право и возможность на нанесение ударов по сохраняющимся ячейкам «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ).
Кроме того, вывод войск из Сирии может быть связан с возможным началом военной операции США против Ирана. По мнению аналитика, Тегеран и его иракские прокси в этом случае могут запланировать нанесение ударов по американским базам. Это небольшие объекты, малозащищенные от полноценных ракетных атак.
Учитывая чувствительность США к потерям среди военнослужащих, данный шаг можно расценивать как попытку их потенциальной минимизации.
Эксперт отмечает, что текущие события вокруг Ирана приводят к тому, что военное присутствие и вовлечение США в ближневосточные дела только возрастает, однако это можно считать скорее временной мерой при сохранении приверженности общему магистральному тренду по минимизации прямого военного присутствия в регионе.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии и выводят последнюю тысячу бойцов из страны.