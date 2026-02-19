Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл причины вывода американских войск из Сирии

Вывод военных США из Сирии вполне укладывается в общую ближневосточную стратегию администрации Дональда Трампа, которая включает минимизацию прямого военного присутствия в регионе. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк.

Авторы и эксперты
Алексей Юрк
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Происходящее безусловно связано с установлением правительством Ахмеда аш-Шараа практически полного контроля над всей территорией Сирии. В Вашингтоне, по всей видимости, считают, что другие региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Турция вполне способны держать под контролем ситуацию в Сирии, и потому прямое американское военное присутствие в стране более не имеет смысла.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН

Политолог напоминает, что за американской авиацией по-прежнему сохраняются право и возможность на нанесение ударов по сохраняющимся ячейкам «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ).

Кроме того, вывод войск из Сирии может быть связан с возможным началом военной операции США против Ирана. По мнению аналитика, Тегеран и его иракские прокси в этом случае могут запланировать нанесение ударов по американским базам. Это небольшие объекты, малозащищенные от полноценных ракетных атак.

Учитывая чувствительность США к потерям среди военнослужащих, данный шаг можно расценивать как попытку их потенциальной минимизации.

Алексей Юрк
научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН

Эксперт отмечает, что текущие события вокруг Ирана приводят к тому, что военное присутствие и вовлечение США в ближневосточные дела только возрастает, однако это можно считать скорее временной мерой при сохранении приверженности общему магистральному тренду по минимизации прямого военного присутствия в регионе.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии и выводят последнюю тысячу бойцов из страны.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше