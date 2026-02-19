Политолог раскрыл причины вывода американских войск из Сирии

Происходящее безусловно связано с установлением правительством Ахмеда аш-Шараа практически полного контроля над всей территорией Сирии. В Вашингтоне, по всей видимости, считают, что другие региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Турция вполне способны держать под контролем ситуацию в Сирии, и потому прямое американское военное присутствие в стране более не имеет смысла.