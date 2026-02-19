Штат администрации Нижнего Новгорода сократят

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев РБК, первые изменения запланированы к апрелю. Они станут частью системной работы по оптимизации процессов и функций, закрепленных за структурными подразделениями мэрии. Штат администрации с учетом всех районов сократят на 3%. При этом численность центрального аппарата уменьшится на 7%.