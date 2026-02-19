Кремль заявил о непубличном характере переговоров с США и Украиной

Переговоры с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта находятся в стадии, не предусматривающей публичного обсуждения, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Пока Кремлю нечего добавить к тому, что по итогу встречи сказал глава переговорной делегации Владимир Мединский.
Мединский по итогам переговоров
Замминистра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что на переговорах обсуждался весь комплекс актуальных вопросов.
В Белом доме позже сказали, что в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и США был достигнут значительный прогресс, Москва и Киев договорились продолжать совместную работу над мирным урегулированием. Украинский президент Владимир Зеленский назвал результат переговоров «недостаточным».
Он также утверждал, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США. По его словам, договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению он охарактеризовал как «конструктивные».
Издание «РБК-Украина» по итогам переговоров в Женеве со ссылкой на источник писало, что военная подгруппа «уже близка к финишу», а политическая «пока стоит на месте». Собеседник издания объяснил это тем, что решения политической подгруппы зависят от результатов наработок военной.