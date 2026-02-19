Глеб Никитин прокомментировал уход Андрея Саносяна с поста замгубернатора

Губернатор добавил, что при активном участии Саносяна была изменена система работы с инвесторами не только в промышленности, но и в агропромышленном комплексе. За пять лет объем инвестиций в АПК вырос более чем в два раза, что дало аграриям мощный импульс для наращивания производства. Отдельно Глеб Никитин отметил развитие особой экономической зоны «Кулибин». С 2020 года ее площадь увеличилась в 11 раз.