Захарова: украинский конфликт по-прежнему получает подпитку от США

«Позиция США, действительно, уникальна. С одной стороны, команде [действующего американского лидера]Дональда Трампа в “наследство” от байденовской администрации достался украинский конфликт, который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ. С другой стороны, нынешнее руководство США, как мы видим, прилагает усилия по поиску вариантов выхода из кризиса вокруг Украины, инспирированного самим же Вашингтоном более 10 лет назад», — указала дипломат.