Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: украинский конфликт по-прежнему получает подпитку от США

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Позиция США, действительно, уникальна. С одной стороны, команде [действующего американского лидера]Дональда Трампа в “наследство” от байденовской администрации достался украинский конфликт, который по-прежнему получает американскую подпитку в виде поставок вооружений для ВСУ. С другой стороны, нынешнее руководство США, как мы видим, прилагает усилия по поиску вариантов выхода из кризиса вокруг Украины, инспирированного самим же Вашингтоном более 10 лет назад», — указала дипломат.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше