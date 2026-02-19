Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 февраля: главное

В Кремле не комментируют итоги переговоров по украинскому урегулированию в Женеве, так как сейчас они находятся на стадии, которая не должна предусматривать публичное обсуждение.
Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским.
Кремль сейчас не будет анонсировать место нового раунда переговоров по Украине.
Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем.
Даты проведения следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной в настоящий момент неизвестны.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.
РФ призывает к сдержанности всех участников эскалации вокруг Ирана.
Россия продолжает развивать отношения с Ираном и, делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и призываем их к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем.
Военно-морские совместные маневры России и Ирана являются плановыми, они были согласованы до эскалации на Ближнем Востоке.
Москва категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.
Россия выступает за то, чтобы все спортсмены свободно соревновались на олимпиадах и паралимпиадах под своими флагами.
19 февраля Владимир Путин проведет переговоры в формате официального завтрака с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной.
Также в четверг глава государства выступит на ежегодном совещании судей.
На совещании будут подводиться итоги работы за 2025 год и ставиться и обсуждаться задачи на 2026 год.