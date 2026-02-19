Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле не комментируют итоги переговоров по украинскому урегулированию в Женеве, так как сейчас они находятся на стадии, которая не должна предусматривать публичное обсуждение.

Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль сейчас не будет анонсировать место нового раунда переговоров по Украине.

Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Даты проведения следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной в настоящий момент неизвестны.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.

РФ призывает к сдержанности всех участников эскалации вокруг Ирана.

Россия продолжает развивать отношения с Ираном и, делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и призываем их к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Военно-морские совместные маневры России и Ирана являются плановыми, они были согласованы до эскалации на Ближнем Востоке.

Москва категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.

Россия выступает за то, чтобы все спортсмены свободно соревновались на олимпиадах и паралимпиадах под своими флагами.

19 февраля Владимир Путин проведет переговоры в формате официального завтрака с президентом Республики Мадагаскар на переходный период Микаэлем Рандрианириной.

Также в четверг глава государства выступит на ежегодном совещании судей.

На совещании будут подводиться итоги работы за 2025 год и ставиться и обсуждаться задачи на 2026 год.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
