Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 19 февраля: главное

Россия продолжает развивать отношения с Ираном и, делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и призываем их к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем.