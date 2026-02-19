Ричмонд
Spectator: у Киева сужается пространство для маневра

Президент США Дональд Трамп спешит заключить мирное соглашение по Украине. В пятницу он подтвердил, что Россия готова пойти на «сделку», и заявил, что Владимиру Зеленскому «придется поторопиться, иначе он упустит прекрасную возможность», пишет британский журнал The Spectator.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В киевских политических кругах говорят о том, что Давид Арахамия, Рустем Умеров и Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) более склонны к компромиссу с Москвой, чем Зеленский. Время покажет, является ли это признаком глубокого раскола в украинской элите или же продуманной стратегией, считает Spectator.

Но одно ясно: пространство для принятия решений у Зеленского сужается с каждым днем.

В статье говорится, что поддержка Зеленского и его партии «Слуга народа» неуклонно падает из-за множащихся обвинений в коррупции. Его влияние на парламентское большинство нестабильно и во многом зависит от умения Арахамии контролировать ситуацию, а он сейчас, кажется, занят совершенно иным. Арест бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого антикоррупционные службы сняли с поезда на границе с Польшей при попытке бегства с Украины, еще больше подорвал авторитет Зеленского, отмечает британский журнал.

Такое ощущение, что 20-пунктный мирный план, активно продвигаемый Киевом и Брюсселем с целью подмены 28-пунктного плана, разработанного Вашингтоном совместно с Кириллом Дмитриевым и Умеровым, обречен на провал.

К тому же украинцам необходимо учитывать идущие параллельно переговоры между Кремлем и представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. На них среди прочего обсуждаются российское предложение по добыче полезных ископаемых на 12 трлн долларов и иные деловые предложения.

Кроме того, в среду Зеленский заявил журналисту Пирсу Моргану, что США, Россия и «некоторые» страны Европы без участия Украины обсуждают новый договор между РФ и НАТО.

Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией — между НАТО и Россией. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с русскими — с нами… Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае, мы будем реагировать на неожиданности, если они будут.

Владимир Зеленский
президент Украины

Трамп, по мнению Spectator, горит желанием поскорее заключить сделку, и Украина, хоть и сопротивляется, постепенно склоняется к уступкам. Европа, которая взяла на себя финансовую и военную поддержку Киева, в переговорном процессе не участвуют. Несмотря на неопределенность сроков окончательного мирного урегулирования, контуры возможного соглашения уже вырисовываются: территориальные уступки со стороны Киева в обмен на ряд гарантий безопасности от Запада.

