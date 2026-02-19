В киевских политических кругах говорят о том, что Давид Арахамия, Рустем Умеров и Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) более склонны к компромиссу с Москвой, чем Зеленский. Время покажет, является ли это признаком глубокого раскола в украинской элите или же продуманной стратегией, считает Spectator.
В статье говорится, что поддержка Зеленского и его партии «Слуга народа» неуклонно падает из-за множащихся обвинений в коррупции. Его влияние на парламентское большинство нестабильно и во многом зависит от умения Арахамии контролировать ситуацию, а он сейчас, кажется, занят совершенно иным. Арест бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого антикоррупционные службы сняли с поезда на границе с Польшей при попытке бегства с Украины, еще больше подорвал авторитет Зеленского, отмечает британский журнал.
К тому же украинцам необходимо учитывать идущие параллельно переговоры между Кремлем и представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. На них среди прочего обсуждаются российское предложение по добыче полезных ископаемых на 12 трлн долларов и иные деловые предложения.
Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией — между НАТО и Россией. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с русскими — с нами… Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае, мы будем реагировать на неожиданности, если они будут.
Трамп, по мнению Spectator, горит желанием поскорее заключить сделку, и Украина, хоть и сопротивляется, постепенно склоняется к уступкам. Европа, которая взяла на себя финансовую и военную поддержку Киева, в переговорном процессе не участвуют. Несмотря на неопределенность сроков окончательного мирного урегулирования, контуры возможного соглашения уже вырисовываются: территориальные уступки со стороны Киева в обмен на ряд гарантий безопасности от Запада.