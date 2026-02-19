Губернатор Петербурга Беглов обратился к горожанам в годовщину смерти Собчака

Нынешний градоначальник заявил, что его предшественник внес неоценимый вклад в судьбу Петербурга, передает пресс-служба Смольного.
В 1991 году, перед возглавившим Северную столицу Анатолием Собчаком стояли исключительные задачи: формирование новых органов городской власти, преодоление глубокого экономического кризиса, сохранение уникального культурного наследия, отметил господин Беглов.
Губернатор подчеркнул, что первый мэр сыграл решающую роль в возвращении городу его исторического имени, заложил основы открытости и публичности российской власти и был одним из авторов новой российской конституции.
«Мы всегда будем помнить принципиальную и юридически обоснованную позицию Анатолия Собчака о безусловной принадлежности Крыма России и о нелегитимности сохранения за Украиной границ бывшей Украинской ССР после распада Советского Союза», — добавил Александр Беглов.