Участник российской делегации рассказал о переговорах в Женеве

Третий раунд переговоров России и Украины при посредничестве США прошел 17—18 февраля в женевском отеле InterContinental. Встречи длились около шести часов в первый день, окол двух часов — во второй и проходили в трех форматах (Россия — США, Россия — Украина, Россия — США — Украина). Переговоры, по данным источников РБК, были напряженными.