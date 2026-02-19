Ричмонд
«Категорически». Минобороны Беларуси выступило с заявлением из-за развертывания контингентов Запада

Минобороны сделало заявление по развертыванию контингентов вдоль границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сделало заявление по развертыванию контингентов вдоль границ Беларуси. Подробности озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Информация опубликована в телеграм-канале Министерства обороны.

Валерий Ревенко, говоря про военно-политическую обстановку, заметил, что Беларусь неоднократно обращал внимание на количество мероприятий оперативной боевой подготовки сил Запада, которые проходили вдоль границы.

— Мы довели свою позицию по данному вопросу. Например, мы категорически не приемлем развертывания контингентов вдоль границы Республики Беларусь, — заявил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества.

По его словам, белорусская сторона с настороженностью следит за вопросами, связанными с увеличением бюджетов иностранных государства, оснащения, вооружения, строительства заводов, военной техники. Ревенко заметил, что подобное никак не указывает на попытки нормализации отношений и выстраивания конструктивного диалога с Беларусью.

Он добавил, что Беларусь также акцентировала внимание на несоблюдение международных договоров. К примеру, выход ряда западных соседей страны из Оттавской конвенции по противопехотным минам:

— Мы констатируем, что они нанесут вред прежде всего себе, своему населению.

Ранее Минобороны заявило об оборонном минимуме вооружения белорусской армии.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с кого будут «шкуру драть» в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко высказался о стрельбе белорусских военных: «Радости немного, будем считать, что так себе».

