Лукашенко похвалил президента этой страны за пропаганду и агитацию Беларуси

Лукашенко похвалил президента этой страны, и вот за что.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил президента Зимбабве за пропаганду и агитацию опыта Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства на встрече с председателем Сената африканской страны Мейбл Мемори Чиномоной заметил, что Зимбабве много сделала в Африке для Беларуси.

— И ваш президент (Эммерсон Мнангагва. — Ред.) является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта, — подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко заметил: это привело к тому, что многие государства Африки просят Беларусь о сотрудничестве, предлагая путь, который страна уже прошла с Зимбабве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет построить морской порт силами трех стран на другом континенте.

Ранее Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Кроме того, президент сказал избавиться от блатных мест для отставных чиновников: «Сотни бюджетных присосок».

