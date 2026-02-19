Лукашенко похвалил президента этой страны за пропаганду и агитацию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил президента Зимбабве за пропаганду и агитацию опыта Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства на встрече с председателем Сената африканской страны Мейбл Мемори Чиномоной заметил, что Зимбабве много сделала в Африке для Беларуси.
— И ваш президент (Эммерсон Мнангагва. — Ред.) является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта, — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко заметил: это привело к тому, что многие государства Африки просят Беларусь о сотрудничестве, предлагая путь, который страна уже прошла с Зимбабве.
