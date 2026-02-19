Аксенов пригрозил выговорами главам четырех муниципалитетов Крыма

«Принято решение обратиться к депутатам городских советов Евпатории, Керчи, Феодосии и районного совета Сакского района с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций данных муниципальных образований республики за неудовлетворительный уровень исполнительской дисциплины», — говорится в сообщении.
Глава республики напомнил, что до 15 февраля требовалось завершить процесс контрактации по всем федеральным, республиканским и муниципальным объектам, запланированным к реализации в 2026 году. Аксенов отметил, что руководителями указанных администраций контракты на благоустройство дворовых и общественных территорий не заключены, хотя необходимые финансовые средства были доведены.
«Считаю, что причина невыполнения взятых на себя обязательств исключительно субъективная — неэффективная работа каждого отдельно взятого руководителя. Это неприемлемо. Подводить крымчан нельзя, и никаких послаблений здесь быть не может», — подчеркнул руководитель региона.