Тимур Иванов подал иск к Минобороны из-за отказа отправить его на спецоперацию

По версии следствия, в 2015 году Иванову, который тогда руководил АО «Оборонстрой» (подведомствена Минобороны), поручили за счет бюджета купить два парома для Керченской переправы. В итоге их приобрели в Греции через офшорную компанию за €12,4 млн. Для закупки судов банк «Интеркоммерц» выделил кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на офшорный счет Tourinvest Services Limited. Компания приобрела паромы апреле-июне, Минобороны же выкупило их только в октябре, когда курс евро заметно вырос. В итоге разница составила 216,5 млн руб., которые, как считает следствие, Иванов и его сообщники положили себе в карман.