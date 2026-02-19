Путин назвал нюанс принципа «вор должен сидеть в тюрьме»

«Конечно, было сказано, все мы помним “вор должен сидеть в тюрьме”. Но есть нюанс. Даже какие-то небольшие правонарушение — сразу запирать человека за решетку — не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы хорошо знаем со скамьи университетской, институтской, это чтобы наказание было неизбежным, а вот вопрос какое это должно быть наказание — это как раз ваш вопрос», — сказал он.
«Вор должен сидеть в тюрьме», — цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя», ее произнес персонаж Глеб Жеглов, роль исполнил Владимир Высоцкий.
Путин напоминал об этой фразе в 2010 году, когда на прямой линии, будучи премьер-министром, ответил на вопрос жительницы Иркутска о втором деле ЮКОСа. Он тогда сказал, что склоняется к точке зрения «известного персонажа Владимира Высоцкого: вор должен сидеть в тюрьме». «[Михаил] Ходорковский (признан Минюстом иноагентом. — РБК), как установил суд, виновен в хищениях, величина которых измеряется в миллиардах», — добавил премьер.