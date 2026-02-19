Ричмонд
Каллас направила в ЕС документ с «требованиями» к России по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас направила в страны Евросоюза документ со списком «требований» к России в ходе продолжающихся переговоров с Украиной.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Telegram-канал «СТРАНА.ua».

В документе, в частности, говорится, что «мира на Украине не может быть» без участия ЕС и учёта его ключевых интересов.

Среди выдвинутых требований — сокращение численности российских войск, наряду с украинской армией, и запрет на российское военное присутствие в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, выплаты «репараций» и «демократизация» общества.

При этом ряд европейских дипломатов отмечает, что это очень «максималистский взгляд ЕС» на то, «что должна сделать Россия».

Предполагается, что письмо Каллас будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне отмечал, что Каллас тянет Европу в пропасть антироссийской риторикой.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на обращение Каллас к лидерам Европы с цитатой о «сборе супергероев» из киновселенной Marvel.

