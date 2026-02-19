Ричмонд
Медведев назвал цели СВО

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал целью СВО навсегда исключить возможности возникновения угрозы войны и демилитаризовать режим, который создал такие условия.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«При наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер. Поэтому цель специальной военной операции — исключить возможности на будущее, раз и навсегда. Ну и, естественно, демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию», — сказал он на встрече с рабочими.

