Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в переговорах в Абу-Даби семья шейхов прямо озвучила свою позицию, а швейцарские власти, напротив, максимально дистанцировались от переговорного процесса.
«Но в коридорах, на приставных стульчиках, сидели европейские лидеры, готовые в любой момент давать советы и рекомендации украинской стороне», — напомнил парламентарий.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше