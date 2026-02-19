Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли, кому Женева удобна для переговоров

Швейцария как место проведения переговоров удобна украинцам и европейцам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, комментируя информацию о проведении четвертой встречи делегаций переговорщиков Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в переговорах в Абу-Даби семья шейхов прямо озвучила свою позицию, а швейцарские власти, напротив, максимально дистанцировались от переговорного процесса.

«Но в коридорах, на приставных стульчиках, сидели европейские лидеры, готовые в любой момент давать советы и рекомендации украинской стороне», — напомнил парламентарий.

По оценке Алексея Чепы, встречи в Швейцарии предоставляют европейским политикам возможность влиять на позиции украинской делегации, проводить консультации, при этом не участвуя в переговорах. Депутат резюмировал, что Женева — комфортный вариант для Евросоюза, Великобритании и Украины.

Ранее стало известно, что четвертый раунд переговоров между Россией, США и Украиной вновь пройдет в Женеве. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше