Госконтроль Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы

Комитет государственного контроля Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы.
Горячая линия для белорусов будет работать в пятницу, 20 февраля. Звонки будут приниматься на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 18.00.
У граждан будет возможность сообщить про качество оказания услуг гостиниц и бань, техническом и санитарном состоянии. К примеру, пожаловаться на отсутствие или ограниченный перечень сопутствующих услуг, неудобное расположение или же высказать претензии к работе персонала.
Также белорусы могут сообщить про завышенные цены на услуги, сложности при бронировании, в том числе и онлайн. Информацию о нарушениях, но только с фото и указанием адреса, можно прислать в чат-бот Violation2022_bot КГК Беларуси.
