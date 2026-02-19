Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госконтроль Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы

Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на гостиницы и бани.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы.

Горячая линия для белорусов будет работать в пятницу, 20 февраля. Звонки будут приниматься на короткий номер 191 с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 18.00.

У граждан будет возможность сообщить про качество оказания услуг гостиниц и бань, техническом и санитарном состоянии. К примеру, пожаловаться на отсутствие или ограниченный перечень сопутствующих услуг, неудобное расположение или же высказать претензии к работе персонала.

Также белорусы могут сообщить про завышенные цены на услуги, сложности при бронировании, в том числе и онлайн. Информацию о нарушениях, но только с фото и указанием адреса, можно прислать в чат-бот Violation2022_bot КГК Беларуси.

Ранее белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян: «Принято решение».

Кстати, популярная морская страна Европы может ввести визы для белорусов в 2026.

Также мы узнали, какие новые моря открылись белорусам в Азии благодаря прямым рейсам из Минска: от строптивого побережья до нежных волн с барашками.