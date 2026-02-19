Генпрокуратура назвала самые коррумпированные сферы в Беларуси

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Промышленность, сельское хозяйство и транспорт являются наиболее коррумпированными сферами в Беларуси, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель генерального прокурора республики Алексей Стук, передает корреспондент Sputnik.
За минувший год в стране было учтено более 840 коррупционных преступлений.
«Наиболее подвержены коррупции сферы промышленности (165 фактов коррупционных преступлений — Sputnik), сельского хозяйства (178), строительства (78) и транспорта (93)», — сказал Стук.
По его словам, наибольшую долю среди них занимают случаи получения взяток (384), хищения и злоупотребления служебными полномочиями (245), а также превышения власти (105).
Правоохранительными органами установлено 776 лиц, которые в прошлом году совершили коррупционные преступления.
Как отметил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо, коррупционные преступления являются высоколатентным видом преступности.
«Безусловно, раскрыть, выявить это преступление достаточно сложно. Хотя есть факты, когда такие преступления выявляются путем обращений граждан, сообщений должностных лиц», — сказал он.
В ведомстве есть оперативное подразделение, которые осуществляет борьбу с коррупцией наряду с органами МВД и КГБ, в арсенале которых имеется масса средств, способов и методов для выявления противоправной деятельности.