Le Monde: спустя год после вывода войск Франция может вернуться в Чад

В статье говорится, что Чад несколько десятилетий оставался для Франции крупным плацдармом. База в Чаде была одной из основных постоянных баз французской армии в Африке и служила центром внешних операций Парижа на континенте. Однако 30 января 2025 года последний контингент из примерно 1000 французских солдат, ранее базировавшихся в Чаде, покинул страну после того, как президент Деби внезапно приказал Франции вывести своих солдат.