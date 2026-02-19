Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: спустя год после вывода войск Франция может вернуться в Чад

Визит президента Махамата Идриса Деби в Елисейский дворец в конце января ознаменовал примирение между Парижем и Нджаменой спустя год после ухода французских солдат из Чада. Не исключено, что вскоре французские военные могут вернуться в эту центральноафриканскую страну, считает французская газета Le Monde.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Чад несколько десятилетий оставался для Франции крупным плацдармом. База в Чаде была одной из основных постоянных баз французской армии в Африке и служила центром внешних операций Парижа на континенте. Однако 30 января 2025 года последний контингент из примерно 1000 французских солдат, ранее базировавшихся в Чаде, покинул страну после того, как президент Деби внезапно приказал Франции вывести своих солдат.

Как напоминает Le Monde, напряженность между Парижем и Нджаменой обострилась после расследования случаев коррупции в отношении Деби и дипломатического столкновения, в результате которого Чад внезапно разорвал соглашения об обороне.

Встреча двух президентов в конце января 2026 года в Париже стала сигналом к перезагрузке отношений, полагает Le Monde. Официально сотрудничество будет сосредоточено в большей степени на экономических и социальных связях, но также включает военную составляющую.

По сведениям издания, на переговорах поднимался вопрос о поддержке военных Чада французской разведкой и подготовке чадских сил французскими офицерами. Это, по мнению газеты, может означать скрытное возвращение французских войск на территорию Чада.

Как метко выразился один чадский чиновник, «нет вечных друзей или врагов, есть только вечные интересы».

Власти Чада, по данным издания Senegal24, «выразили энтузиазм» по поводу возобновления военных отношений с Францией, рассчитывая, что такое сотрудничество поможет улучшить ситуацию в области безопасности на фоне растущих в регионе угроз. Возвращение французских войск также может сыграть решающую роль в формировании местных вооруженных сил и укреплении военного потенциала, отмечает издание.