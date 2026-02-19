Le Monde: спустя год после вывода войск Франция может вернуться в Чад

В статье говорится, что Чад несколько десятилетий оставался для Франции крупным плацдармом. База в Чаде была одной из основных постоянных баз французской армии в Африке и служила центром внешних операций Парижа на континенте. Однако 30 января 2025 года последний контингент из примерно 1000 французских солдат, ранее базировавшихся в Чаде, покинул страну после того, как президент Деби внезапно приказал Франции вывести своих солдат.
Как напоминает Le Monde, напряженность между Парижем и Нджаменой обострилась после расследования случаев коррупции в отношении Деби и дипломатического столкновения, в результате которого Чад внезапно разорвал соглашения об обороне.
По сведениям издания, на переговорах поднимался вопрос о поддержке военных Чада французской разведкой и подготовке чадских сил французскими офицерами. Это, по мнению газеты, может означать скрытное возвращение французских войск на территорию Чада.
Власти Чада, по данным издания Senegal24, «выразили энтузиазм» по поводу возобновления военных отношений с Францией, рассчитывая, что такое сотрудничество поможет улучшить ситуацию в области безопасности на фоне растущих в регионе угроз. Возвращение французских войск также может сыграть решающую роль в формировании местных вооруженных сил и укреплении военного потенциала, отмечает издание.