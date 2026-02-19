Американист раскрыл, что ждет мир в случае столкновения США и Ирана

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что Исламская Республика во многом повторяет действия США: власти Ирана не отказываются от переговоров, но при этом демонстрируют силу — проводят учения в Ормузском проливе, в ходе которых показывают возможность его перекрытия. Политолог уточнил, что в этом случае цены на нефть моментально поднимутся до 150 долларов за баррель, что приведет к топливному и энергетическому коллапсу, который затронет и США.
«Это будет сильным ударом для всех. Так что здесь обе стороны показывают, что у них есть возможность ответить на серьезную эскалацию», — объяснил эксперт.
По мнению Дудакова, Тегеран в случае удара США способен на ответную атаку, целями которой станут военные базы американцев на Ближнем Востоке и Израиль. Американист отметил, что защита военных объектов Пентагона затруднена, так как США потратили свой запас ракет для систем ПВО. Он добавил, что в США далеко не все поддерживают вмешательство в ситуацию с Ираном, поэтому удар по Исламской Республике способен повлиять на выборы в Конгресс.
Дудаков подчеркнул, что решение об атаке Белому дому придется принять оперативно в ближайшие несколько месяцев. Он уточнил, что у команды Дональда Трампа нет времени на подготовку к акции в Иране, подобной в Венесуэле.
«Если они дотянут с этой ситуацией до лета — под выборы в конгресс никто эскалацию устраивать не будет, потому что очень большие риски ответа Ирана», — резюмировал американист.
Эксперт добавил, что военное противостояние с Ираном может привести к потерям личного состава ВС США, что еще ниже опустит уровень рейтинга одобрения Дональда Трампа. Политолог считает, что исход ситуации определится результатами непубличных переговоров иранских и американских властей.
Ранее телекомпания CBS News сообщила, что Вашингтон планирует атаковать Иран в ближайшие выходные, но пока окончательного решения по этому вопросу не принято.