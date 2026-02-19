Американист раскрыл, что ждет мир в случае столкновения США и Ирана

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что Исламская Республика во многом повторяет действия США: власти Ирана не отказываются от переговоров, но при этом демонстрируют силу — проводят учения в Ормузском проливе, в ходе которых показывают возможность его перекрытия. Политолог уточнил, что в этом случае цены на нефть моментально поднимутся до 150 долларов за баррель, что приведет к топливному и энергетическому коллапсу, который затронет и США.