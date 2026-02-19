Ричмонд
Политолог: Германия акцентирует роль США в диверсиях на газопроводах

Центральное разведывательное управление США было осведомлено о планах террористов взорвать газопровод «Северный поток» на ранней стадии подготовки, сообщил 19 февраля журнал Der Spiegel. Журналисты и ранее писали о возможной причастности США к атакам на «Северные потоки», но так громко об осведомленности ЦРУ сказано впервые. Редакция Новостей Mail узнала мнение политолога — почему именно сегодня эта информация получает широкое распространение и к чему могут привести подобные заявления. На вопросы редакции ответил старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором сообщалось, что Центральное разведывательное управление США было осведомлено о планах террористов взорвать газопровод «Северный поток» на ранней стадии подготовки. «Согласно докладу, агенты США явились перед планировщиками атаки на “Северный поток” весной 2022 года, по крайней мере, как сочувствующие слушатели», — говорится в материале.

Эта информация направлена на акцентирование роли США в диверсиях на газопроводах, уверен Артем Соколов.

Ранее аресты украинских граждан, подозреваемых в подрывах, перенесли внимание на Киев как на ответственного за произошедшее. Теперь эта ответственность получает расширенную трактовку.

Артем Соколов
старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Аналитик отмечает, что время и место публикации указывают на стремление немецкой стороны торпедировать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном как в рамках украинского конфликта, так и в рамках двусторонних отношений.

Маловероятно, что опубликованные данные получат большой резонанс на уровне большой международной политики, считает Соколов. Ключевым предметом обсуждения остаются перспективы использования сохранившейся нитки газопровода для возобновления экспортных поставок.

