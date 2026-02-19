Центральное разведывательное управление США было осведомлено о планах террористов взорвать газопровод «Северный поток» на ранней стадии подготовки, сообщил 19 февраля журнал Der Spiegel. Журналисты и ранее писали о возможной причастности США к атакам на «Северные потоки», но так громко об осведомленности ЦРУ сказано впервые. Редакция Новостей Mail узнала мнение политолога — почему именно сегодня эта информация получает широкое распространение и к чему могут привести подобные заявления. На вопросы редакции ответил старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.