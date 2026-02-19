Ричмонд
Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» и встретился с рабочими

Дмитрий Медведев приехал в Екатеринбург на форум «Единой России».

Источник: пресс-служба полпредства в УрФО

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе Единой России.

В преддверии пленарного заседания форума «Единой России», который проходит в Екатеринбурге, председатель партии ознакомился с результатами по созданию электропоезда и встретился с рабочими и ответил на их вопросы. Например, сотрудников предприятия интересовало, смогут ли они в числе первых поехать на высокоскоростном поезде Москва — Санкт-Петербург.

— Конечно, кому как не вам первыми ехать на этом поезде. Я уверен, что мы это сделаем и обязательно поддержим эту инициативу, — ответил Дмитрий Медведев.

Вместе с зампредседателем Совета Безопасности РФ завод посетили секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый зампред правительства Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артем Жога, и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

