Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» и встретился с рабочими

В преддверии пленарного заседания форума «Единой России», который проходит в Екатеринбурге, председатель партии ознакомился с результатами по созданию электропоезда и встретился с рабочими и ответил на их вопросы. Например, сотрудников предприятия интересовало, смогут ли они в числе первых поехать на высокоскоростном поезде Москва — Санкт-Петербург.