Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» и встретился с рабочими

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе Единой России.
В преддверии пленарного заседания форума «Единой России», который проходит в Екатеринбурге, председатель партии ознакомился с результатами по созданию электропоезда и встретился с рабочими и ответил на их вопросы. Например, сотрудников предприятия интересовало, смогут ли они в числе первых поехать на высокоскоростном поезде Москва — Санкт-Петербург.
— Конечно, кому как не вам первыми ехать на этом поезде. Я уверен, что мы это сделаем и обязательно поддержим эту инициативу, — ответил Дмитрий Медведев.
Вместе с зампредседателем Совета Безопасности РФ завод посетили секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый зампред правительства Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артем Жога, и губернатор Свердловской области Денис Паслер.