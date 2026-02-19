Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
18 февраля завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Мединский отмечал, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал новую встречу делегаций в ближайшее время.
Материал дополняется.
