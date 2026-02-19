Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве

Помощник российского лидера Владимир Мединский доложил президенту Владимиру Путину о ходе переговоров в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

18 февраля завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Мединский отмечал, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Он также анонсировал новую встречу делегаций в ближайшее время.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше