Политолог прокомментировал задержание экс-принца Эндрю

По словам собеседника NEWS.ru, публикация файлов Эпштейна — способ международной политической и бизнес-элиты трансформировать отношения в собственной среде. Политолог обратил внимание, что использование информации по делу финансиста многое говорит о глобалистах и их способностях держать слово. «Происходящее — это просто элемент грязной, по большей части подковерной борьбы», — добавил Перла.
Эксперт уточнил, что разглашение деталей дела Джеффри Эпштейна и имен его участников — способ элиты изменить систему сдерживания и противовесов, которая определяет политику США, Великобритании, Европы и ряда других стран. Политолог отметил, что Россия и Китай в эту схему не включены.
По мнению Перлы, те люди, которые одобрили арест экс-принца, и те, кто санкционировали арест и, вероятно, убийство Эпштейна, не руководствуются соображениями справедливости и не следуют закону. «Речь идет о том, чтобы нанести удар по чьей-то репутации, деловым возможностям, чтобы лоббистские сферы перешли в какие-то другие руки», — резюмировал эксперт.
Экс-принц Эндрю был задержан 19 февраля, ему вменяется злоупотребление полномочиями. Обвинения в его адрес связаны с расследованием дела Эпштейна. Британский король Карл III готов сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании в отношении своего брата.