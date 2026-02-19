Минобороны: повестка на военные сборы может прийти менее чем за сутки

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Повестка на военные сборы военнообязанным может прийти менее, чем за сутки до явки в военкомат, сообщила представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.
Отвечая на вопрос, почему повестка на военные сборы часто приходит прямо перед явкой в военкомат, она пояснила, что это делается, чтобы не разглашать планы.
«Во-первых, из-за внезапности проверок боеготовности. Главная цель такой проверки — оценить реальное состояние войск и готовность граждан к защите Родины. Поэтому планы не разглашаются заранее, а время на оповещение минимально и может составлять менее суток», — отметила Гаврусик.
По ее словам, в армии оценивают способность граждан республики оперативно явиться в военкомат, а частей — быстро укомплектоваться, что невозможно проверить, если предупредить заранее.
Представитель оборонного ведомства добавила, что, если повестка пришла военнообязанному накануне явки в военкомат, то это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности.
Она уточнила, что на период сборов за военнообязанными сохраняется среднемесячная зарплата или предусмотрена компенсация. Все зависит от формы собственности нанимателя.