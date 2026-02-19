Welt: рейтинги экс-канцлера Шольца оказались выше, чем у Мерца

Немцы остались недовольны и работой нынешнего кабинета министров: только два действующих министра получили более высокие рейтинги одобрения, чем их предшественники. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль оказался гораздо популярнее (29%) своей предшественницы Анналены Бэрбок (19%), а министр внутренних дел Александр Добриндт (25%) немного обошел Нэнси Фезер (20%).