Welt: рейтинги экс-канцлера Шольца оказались выше, чем у Мерца

Сюрпризом, по мнению Welt, стало то, что в рейтинге одобрения немцев лидирует не действующий канцлер Фридрих Мерц, а его предшественник Олаф Шольц.
Согласно INSA, 35% опрошенных считают, что коалиция Шольца («Светофор») работала лучше. Только 22% респондентов убеждены, что Мерц выполняет свою работу лучше, чем Шольц, а 33% вообще не видят никаких изменений.
Немцы остались недовольны и работой нынешнего кабинета министров: только два действующих министра получили более высокие рейтинги одобрения, чем их предшественники. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль оказался гораздо популярнее (29%) своей предшественницы Анналены Бэрбок (19%), а министр внутренних дел Александр Добриндт (25%) немного обошел Нэнси Фезер (20%).
Большинство немцев (54%) считают, что дела у властей пойдут лучше, если они будут придерживаться «среднего курса, как во времена Ангелы Меркель». И только 32% одобряют курс Мерца.
Опрос проводился с 13 по 16 февраля, в нем участвовал 1001 человек, уточняет издание.