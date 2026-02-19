Ричмонд
Welt: рейтинги экс-канцлера Шольца оказались выше, чем у Мерца

Институт INSA провел в Германии опрос, чтобы выяснить, как немцы относятся к правящему альянсу спустя почти год после выборов. Результаты опроса оказались неожиданными, пишет немецкая газета Die Welt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сюрпризом, по мнению Welt, стало то, что в рейтинге одобрения немцев лидирует не действующий канцлер Фридрих Мерц, а его предшественник Олаф Шольц.

Согласно INSA, 35% опрошенных считают, что коалиция Шольца («Светофор») работала лучше. Только 22% респондентов убеждены, что Мерц выполняет свою работу лучше, чем Шольц, а 33% вообще не видят никаких изменений.

Немцы остались недовольны и работой нынешнего кабинета министров: только два действующих министра получили более высокие рейтинги одобрения, чем их предшественники. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль оказался гораздо популярнее (29%) своей предшественницы Анналены Бэрбок (19%), а министр внутренних дел Александр Добриндт (25%) немного обошел Нэнси Фезер (20%).

Большинство немцев (54%) считают, что дела у властей пойдут лучше, если они будут придерживаться «среднего курса, как во времена Ангелы Меркель». И только 32% одобряют курс Мерца.

Опрос проводился с 13 по 16 февраля, в нем участвовал 1001 человек, уточняет издание.

