Экс-глава Екатеринбурга поддержал переход на мессенджер MAX

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Александр Высокинский объяснил свою позицию по поводу использования популярных мессенджеров. По его мнению, в telegram стоит навести порядок и избавить его от экстремистского контента. Об этом он рассказал в ходе форума.
— Telegram пропускает экстремистский контент, не реагирует на требования государства. Власти готовы сотрудничать, но всю «плеcень» уберите. Если они этого не сделают, то как будем реагировать? Мы у cебя дома и должны быть хозяевами. Ты пришел в гости — живи по правилам. Если не хочешь, то мы гостям не рады, — говорит парламентарий.
По мнению сенатора Александра Высокинского, необходимо развивать отечественные платформы. Это касается и национального мессенджера MAX. Сенатор призвал пользователей делиться идеями его улучшения разработчикам.