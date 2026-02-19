Ричмонд
Экс-глава Екатеринбурга поддержал переход на мессенджер MAX

Бывший глава Екатеринбурга объяснил, почему поддержал национальный мессенджер.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Александр Высокинский объяснил свою позицию по поводу использования популярных мессенджеров. По его мнению, в telegram стоит навести порядок и избавить его от экстремистского контента. Об этом он рассказал в ходе форума.

— Telegram пропускает экстремистский контент, не реагирует на требования государства. Власти готовы сотрудничать, но всю «плеcень» уберите. Если они этого не сделают, то как будем реагировать? Мы у cебя дома и должны быть хозяевами. Ты пришел в гости — живи по правилам. Если не хочешь, то мы гостям не рады, — говорит парламентарий.

По мнению сенатора Александра Высокинского, необходимо развивать отечественные платформы. Это касается и национального мессенджера MAX. Сенатор призвал пользователей делиться идеями его улучшения разработчикам.